Американскую фигуристку оправдали за допинг

Американская фигуристка Джессика Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, избежала наказания за выявление в организме запрещенных веществ, сообщает Washington Post. Положительный тест она сдала в январе этого года во время проведения чемпионата США.

В допинг-пробе Калаланг было обнаружено запрещенное вещество — 4-CPA, оно является метаболитом меклофеноксата.

Американское антидопинговое агентство (USADA) вело расследование на протяжении восьми месяцев. По его итогам эксперт

ы пришли к выводу, что запрещенный стимулятор попал в организм 26-летней спортсменки через косметические средства. USADA приняло решение снять запрет с Калаланг на выступления.

«Снятие запрета на выступления — лучшая новость, которую я услышала за последнее время. У меня появилась надежда, что я снова смогу выступать, а мое имя будет очищено», — написала фигуристка в своем аккаунте в Instagram.

За время отстранения Калаланг пара пропустила чемпионат мира. Джессика Калаланг и Брайан Джонсон являются претендентами на попадание в сборную США на Олимпиаду-2022.