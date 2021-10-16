Американскую фигуристку оправдали за допинг

Американская фигуристка Джессика Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, избежала наказания за выявление в организме запрещенных веществ, сообщает Washington Post. Положительный тест она сдала в январе этого года во время проведения чемпионата США.
В допинг-пробе Калаланг было обнаружено запрещенное вещество — 4-CPA, оно является метаболитом меклофеноксата.
Американское антидопинговое агентство (USADA) вело расследование на протяжении восьми месяцев. По его итогам эксперт
ы пришли к выводу, что запрещенный стимулятор попал в организм 26-летней спортсменки через косметические средства. USADA приняло решение снять запрет с Калаланг на выступления.
«Снятие запрета на выступления — лучшая новость, которую я услышала за последнее время. У меня появилась надежда, что я снова смогу выступать, а мое имя будет очищено», — написала фигуристка в своем аккаунте в Instagram.
За время отстранения Калаланг пара пропустила чемпионат мира. Джессика Калаланг и Брайан Джонсон являются претендентами на попадание в сборную США на Олимпиаду-2022.
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