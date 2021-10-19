Xiaomi начнет серийное производство собственных электромобилей

Китайская компания Xiaomi намерена начать серийное производство электромобилей в первой половине 2024 года. Об этом, как передает информационный ресурс «Пэнпай», сообщил на встрече с инвесторами во вторник председатель совета директоров компании Лэй Цзюнь.

По его словам, подготовительная работа по этому проекту идет опережающими темпами. Как указал Лэй Цзюнь, производство электромобилей позволит дополнить уже существующую экосистему, включающую применение технологий компании для управления умным домом или офисом.

В сентябре Xiaomi завершила регистрацию дочерней структуры, которая займется производством электромобилей. Уставной капитал новой компании «Сяоми цичэ» составил 10 млрд юаней (около $1,5 млрд). В качестве ее законного представителя утвержден председатель совета директоров Xiaomi Лэй Цзюнь. В последующие десять лет общий объем вложений в производство электромобилей Xiaomi планируется довести до $10 млрд.

Xiaomi уже подобрала 300 специалистов для новой компании и продолжает поиск высококвалифицированных кадров. В конце июля Xiaomi также объявила о создании структуры для разработки собственных технологий вождения беспилотных автомобилей.

Xiaomi была основана в апреле 2010 года и входит в число крупнейших производителей смартфонов в мире.