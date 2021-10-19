Зеленский объяснил, что мешает вступлению Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спрашивать руководство ЕС о вступлении Украины в союз бессмысленно, поскольку решение вопроса не зависит от одного Брюсселя. Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV.

«Нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни Шарлю Мишелю», — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, если бы членство Украины зависело только от этих двух лиц, Украина «была бы в ЕС уже вчера». Он напомнил, что необходимо согласие остальных участников союза. «27 стран должны сказать: да, мы видим Украину членом, и проголосовали за это. Я отдельно общаюсь с представителями каждой из стран ЕС. ...Есть вопросы с другими странами», — пояснил украинский лидер.

Украина готовит декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Евросоюз. По словам Зеленского, такой документ подписали пока четыре из 27 стран.