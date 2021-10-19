Китай вложит деньги в кубинский энергетический сектор

Куба подписала соглашение об энергетическом сотрудничестве с Китаем в рамках программы «Один пояс — один путь». Об этом в понедельник сообщило посольство Кубы в Китае. Соглашение было подписано во время конференции «Энергетическое сотрудничество „Один пояс — один путь“», прошедшей в Циндао. Оно предусматривает участие китайских компаний в модернизации кубинского энергетического сектора. Финансирование этих проектов также будет китайским, сообщает Коммерсант.

За последние годы Китай стал крупнейшим торговым партнером большинства стран Латинской Америки, у Китая есть сходные энергетические соглашения с некоторыми странами региона, включая Венесуэлу и Боливию. За последние годы китайские корпорации купили несколько крупных энергетических компаний в регионе — так, в 2019 году китайская China Yangtze Power International за $3,6 млрд приобрела крупнейшего в Перу поставщика электроэнергии Luz del Sur.

Куба присоединилась к инфраструктурному соглашению в рамках проекта «Один пояс — один путь» еще в 2018 году. На острове активно действуют китайские компании, их присутствие заметно уже во многих отраслях и проектах на Кубе.