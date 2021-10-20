В Украине в «красной» зоне пять областей

В Украине обновили данные о ситуации с коронавирусом в регионах. В «оранжевой» зоне находятся 14 областей и Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В «красной» зоне теперь находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области.

«Оранжевая» зона самая большая, к ней относятся Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская и Ровенская области.

В «желтой» зоне осталось всего пять регионов: Винницкая, Кировоградская, Закарпатская, Полтавская и Киевская области.