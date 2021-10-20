«Зеленые» ФРГ призвали не спешить с запуском «Северного потока – 2»

Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок возложила на Россию ответственность за сложную ситуацию на газовом рынке в Европе и призвала не выдавать разрешения на запуск «Северного потока — 2» до тех пор, пока не будут выполнены все предписания ЕС. Об этом она заявила в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke.
«Я хочу, чтобы соблюдалось европейское право в области энергетики. Конкретно это означает, что оператором „Северного потока — 2“ должна быть одна компания, а поставлять газ другая. Пока это один и тот же концерн, нельзя выдавать разрешение на эксплуатацию», — утверждала Бербок, которая в новом правительстве ФРГ может занять пост главы МИД.
Лидер «зеленых» считает, что высокие цены на газ в Европе связаны с повышенным спросом и низким предложением. «При этом можно наблюдать „игру в покер“ со стороны России: поставки газа прилично сократились. Мы не позволим нас шантажировать», — утверждала она. «Проблема в том, что, хотя Россия в соответствии с контрактами поставляет газ в Европу, хранилища относительно пусты. Российская сторона это может делать сознательно, чтобы вынудить поскорей ввести в эксплуатацию „Северный поток — 2“, хотя не все правовые условия выполнены», — полагает Бербок.
Бербок известна своей критической позицией по отношению к проекту и Москве в целом. Ранее она неоднократно призывала остановить строительство газопровода.
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