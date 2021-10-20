МИД Украины пожалуется США на компанию Apple

Министерство иностранных дел Украины поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться, почему в приложении Apple Music Крым изображен как часть России, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в среду.

Он напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.