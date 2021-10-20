Шмыгаль заявил об отсутствии планов ввести локдаун по всей стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей стране.

«Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как сказал президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Также премьер заявил, что еще несколько областей в ближайшее время могут попасть в «красную» зону.

Напомним, что в Украине обновили данные о ситуации с коронавирусом в регионах. В «оранжевой» зоне находятся 14 областей и Киев. В «красной» зоне 5 областей.