В феврале в Киеве можно будет заплатить банковской картой в наземном транспорте

В Киеве в феврале планируют запустить тестовую оплату банковской картой в наземном транспорте на нескольких маршрутах, сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич на своей Facebook-странице во вторник.

«В настоящее время команда работает над оплатой банковской картой в наземном коммунальном транспорте. В феврале планируем запустить ее в тестовом режиме на нескольких маршрутах», — написал Оленич.

Он отметил, что полгода назад Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменили бумажные талоны в общественном транспорте.

За это время электронным билетом воспользовались 140 млн раз, а в сервисе «Киев Цифровой» сгенерировано 11 млн QR-билетов.