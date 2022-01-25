В феврале в Киеве можно будет заплатить банковской картой в наземном транспорте

В Киеве в феврале планируют запустить тестовую оплату банковской картой в наземном транспорте на нескольких маршрутах, сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич на своей Facebook-странице во вторник.
«В настоящее время команда работает над оплатой банковской картой в наземном коммунальном транспорте. В феврале планируем запустить ее в тестовом режиме на нескольких маршрутах», — написал Оленич.
Он отметил, что полгода назад Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменили бумажные талоны в общественном транспорте.
За это время электронным билетом воспользовались 140 млн раз, а в сервисе «Киев Цифровой» сгенерировано 11 млн QR-билетов.
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