В Киеве собираются полностью остановить плановую госпитализацию

Плановую госпитализацию в столице в случае вхождения Киева в «красную» зону остановят, сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.
«В „красной“ зоне, к которой мы приближаемся, будет остановлена плановая госпитализация, потому что медицинская система будет работать на то, чтобы принимать пациентов с COVID-19», — сказала она на брифинге в пятницу.
Она также сообщила, что за последние сутки в Киеве с COVID-19 были госпитализированы 657 пациентов. «Это очень много. Большинство из них тяжелые, большинство нуждаются в кислороде», — сказала она.
По словам Старостенко, в настоящее время в Киеве для пациентов с COVID-19 определена 21 больница. В «ковидных» больницах заняты 65,7% коек с кислородом.
«Это показатель, который мы перешли сегодня ночью и который неуклонно приближает нас к „красной“ зоне», — сказала она.
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