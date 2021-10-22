В Киеве собираются полностью остановить плановую госпитализацию

Плановую госпитализацию в столице в случае вхождения Киева в «красную» зону остановят, сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

«В „красной“ зоне, к которой мы приближаемся, будет остановлена плановая госпитализация, потому что медицинская система будет работать на то, чтобы принимать пациентов с COVID-19», — сказала она на брифинге в пятницу.

Она также сообщила, что за последние сутки в Киеве с COVID-19 были госпитализированы 657 пациентов. «Это очень много. Большинство из них тяжелые, большинство нуждаются в кислороде», — сказала она.

По словам Старостенко, в настоящее время в Киеве для пациентов с COVID-19 определена 21 больница. В «ковидных» больницах заняты 65,7% коек с кислородом.

«Это показатель, который мы перешли сегодня ночью и который неуклонно приближает нас к „красной“ зоне», — сказала она.