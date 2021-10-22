Верховный Суд выбрал нового председателя

Пленум Верховного Суда 22 октября выбрал нового председателя Суда — им стал Всеволод Князев.
Как сообщает «Судебно-юридическая газета», участие в голосовании приняли 169 судей. Бюллетени получили 168 судей. Один из судей отказался.
Действительными оказались 163 бюллетеня, 5 признаны недействительными. Не поддержали ни одного кандидата — 9 судей.
Голоса распределились следующим образом:
Судья Кассационного хозяйственного суда Владимир Погребняк — 49. Секретарь Большой Палаты Верховного Суда Всеволод Князев — 98. Судья КГС ВС Олег Ткачук — 7.
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