Совет судей избрал представителей в Этический совет по своей квоте

Совет судей Украины избрал кандидатов в Первый состав Этического совета по своей квоте и направил в Высший совет правосудия.
По итогам голосования Совета судей в субботу четверо кандидатов из восьми получили более 16 голосов поддержки.
В рейтинговый список кандидатов после голосования вышли судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич с поддержкой в 26 голосов членов Совета судей, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун — 24 голоса, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин — 20 голосов, также 17 голосов поддержки получила судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко.
Таким образом, по результатам тайного голосования избранными кандидаты в Этический совет по квоте Совета судей стали Кишакевич, Трясун, Сиверин, Чумаченко.
После оглашения результатов тайного голосования и получения рейтингового списка голосования Совет судей принял решение направить список кандидатов на утверждение в Высший совет правосудия.
В заседании в субботу участвовали 30 представителей органов судейского самоуправления, в бюлетени для голосования были включены восемь кандидатов в Этический совет.
Трансляция заседания велась на ютюб-канале пресс-службы Совета судей.
Напомним, что в первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, предоставляющие Украине в течение последних пяти лет международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями. Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов. В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один — по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один — предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума.
1 октября послы стран «Большой семерки» (G7) заявили о поддержке процесса всесторонней судебной реформы в Украине и призвали Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет ВСП.
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