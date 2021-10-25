Moderna успешно испытала свою вакцину от COVID-19 среди детей

Американская фармацевтическая компания Moderna в понедельник объявила, что получила положительные промежуточные результаты второго этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавируса среди детей возрастом от шести до 11 лет.

«Moderna сегодня объявила о положительных промежуточных данных после второго этапа клинических испытаний вакцины mRNA-1273 среди детей старше шести лет и не достигших 12 лет», — говорится в пресс-релизе компании.

В нем отмечается, что данные демонстрируют «устойчивую реакцию по выработке нейтрализующих антител».

В ближайшее время компания планирует передать полученные результаты исследования в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В исследовании принимали участие 4,7 тыс. детей, для вакцинации вводились две дозы объемом 50 мкг с перерывом в 28 дней.

Ранее в октябре американская компания Pfizer и немецкая BioNTech сообщили, что подали запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для одобрения разработанной ими вакцины от коронавируса COVID-19 среди детей возрастом от пяти до 11 лет.

Вакцины этих компаний уже имеют разрешение на применение в Соединенных Штатах среди подростков от 12 лет, а также для взрослых.