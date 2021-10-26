Саакашвили запретили передавать послания и письма через посетителей

Каждый шаг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставской тюрьме фиксируется видеокамерами, что исключает возможность тайного принятия пищи, заявил исполнительный секретарь партии «Единое национальное движение» Коба Накопия.

«Каждый шаг бывшего президента Грузии в Руставской тюрьме фиксируется видеокамерами, поэтому заявления представителей власти, что он тайком что-то ест, оскорбительны», — сказал Накопия во вторник журналистам после посещения своего партийного лидера.

«Тюремная администрация в срочном порядке там, где находится камера Саакашвили, за один день провела ремонт, в том числе замазала краской стекла на окнах в коридоре, чтобы телекамеры из-за периметра тюрьмы не смогли зафиксировать его передвижение», — добавил он.

Накопия также сообщил, что Саакашвили запретили передавать через посетителей послания и письма.

«Саакашвили отныне может отправлять письма только через почту. Его хотят полностью изолировать и морально сломать, но, несмотря на 26-й день голодовки, Саакашвили выглядит нормально», — отметил представитель оппозиции.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.