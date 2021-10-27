В США арестовали трейдера, заработавшего с помощью Twitter $1 млн

Американский трейдер Стивен Галлахер смог заработать более $1 млн, рекламируя «грошовые» акции (penny stocks — акции, которые стоят меньше $5) в своем аккаунте в Twitter, пишет Bloomberg. Во вторник, 26 октября, 50-летний трейдер был арестован в США за использование схемы pump & dump («накачать и сбросить»).

С конца 2019 года Галлахер активно рекламировал в соцсети не менее 60 акций компаний и продолжал манипулировать рынком даже после того, как брокерская компания закрыла его счет, пишет издание. Ему предъявлено уголовное обвинение в мошенничестве и манипулировании на рынке ценных бумаг.

Аккаунт трейдера в Twitter — @AlexDelarge6553, на который было подписано более 70 тыс. пользователей, был удален. В Twitter Галлахер писал под псевдонимом Александр Деларж — это имя главаря молодежной банды из фильма режиссера Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» (A Clockwork Orange). Число 655321, которое является частью учетной записи Галлахера в Twitter, было тюремным номером персонажа в фильме.

«Грошовые» акции (penny stocks) — бумаги, которые стоят меньше $5 на рынке США. В Великобритании в эту категорию попадают бумаги стоимостью менее £1. Часто это акции компаний с малой капитализацией. Некоторые из таких акций продаются на крупных торговых площадках — NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой бирже. Однако большинство из них торгуется на площадках с менее строгими правилами к раскрытию финансовой информации, в том числе на внебиржевой площадке OTC Markets Group.

Галлахер торговал на внебиржевом рынке OTC Markets Group акциями таких компаний, как SpectraScience, SPO Global и Alpine Holdings. По данным прокуратуры США, он покупал большие пакеты бумаг, рекламировал их в Twitter, чтобы разогнать цену, а затем тайно продавал свои акции по мере того, как другие инвесторы их покупали. Все это время он публично заявлял, что инвестировал в данные акции на долгий срок, говорится в материалах иска.

В случае с акциями SpectraScience Галлахер координировал свои покупки с другими трейдерами. Он активно рекламировал компанию, которая несколько лет не вела деятельность и не предоставляла финансовые отчеты регулятору с 2017 года. Галлахер приобрел более 20 млн акций SpectraScience. По данным прокуратуры, он продал бумаги после роста их цены, но при этом продолжил рекламировать акции, отправив в Twitter сообщение «Еще не продал!».