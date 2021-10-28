В «желтой» зоне остались только три области

На 28 октября в «желтой» зоне карантина находится три области: Кировоградская, Закарпатская, Винницкая, свидетельствуют данные Минздрава.
В «оранжевой» зоне сейчас находится больше всего областей: Волынская область, Житомирская, Киевская, Луганская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Полтавская, Ивано-Франковская.
Красному уровню эпидемической опасности соответствуют восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская.
Отметим, что уже объявлено, что с 30 октября в «красную» зону карантина попадут также Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.
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