В «желтой» зоне остались только три области

На 28 октября в «желтой» зоне карантина находится три области: Кировоградская, Закарпатская, Винницкая, свидетельствуют данные Минздрава.

В «оранжевой» зоне сейчас находится больше всего областей: Волынская область, Житомирская, Киевская, Луганская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Полтавская, Ивано-Франковская.

Красному уровню эпидемической опасности соответствуют восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская.

Отметим, что уже объявлено, что с 30 октября в «красную» зону карантина попадут также Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.