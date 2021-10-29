Молдова рассчитывает на помощь ЕС в решении энергетического кризиса

Молдова ожидает более активной поддержки со стороны Евросоюза в вопросе закупок газа у альтернативных поставщиков, пока правительство ведет переговоры с целью заключения долгосрочного контракта с «Газпромом». Об этом сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица в опубликованном в пятницу интервью газете Financial Times.

«В течение следующих нескольких недель друзья Молдовы должны активизировать свои усилия. Иначе стране придется очень нелегко в политическом, социальном и экономическом плане», — предупредила она.

По оценке премьера, в случае отсутствия приемлемого для Кишинева соглашения с «Газпромом» Молдове придется потратить €800 млн на закупки газа у других стран в течение ближайших пяти месяцев, чтобы удовлетворить зимний спрос.

Президент Молдовы Майя Санду в четверг назвала вынужденной мерой закупки голубого топлива не у компании «Газпром», а у других поставщиков. Санду попросила помочь в преодолении кризиса президентов Румынии, Польши, Германии, Азербайджана и руководство ЕС, которое уже предоставило Кишиневу помощь в размере €60 млн для преодоления кризиса.

Российский газовый холдинг просит Молдову погасить задолженность в размере $709 млн перед тем, как заключать новый контракт.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце страна импортирует газ по рыночной цене — около $790 за 1 тыс. куб. м. Кишинев добивается снижения расценок в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году страна платила в среднем $148.