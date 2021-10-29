Россия останавливает поставки в Украину энергетического угля

Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.
«С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный)», — написал Герус в своем Телеграм-канале.
Он отметил, что уголь таких марок завозили компании ДТЭК, «Донбассэнерго», а также «Технова», объединяющая Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.
При этом ссылаясь на участников рынка, Герус указал, что запрет распространяется именно на уголь, использующийся для нужд энергетики, и не касается коксующегося.
«Такие действия РФ похожи на ее действия осенью 2014 года», — подчеркнул глава энергокомитета.
Как сообщалось, с 1 ноября Украина планирует импортировать российскую электроэнергию — 8 компаний выкупили все доступные 2200 МВт мощности межгосударственного сечения в направлении Россия-Украина.
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