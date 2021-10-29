США призвали снять ограничения на продажу оружия Украине

Снять ограничения на продажу летального оружия Украине, чтобы она могла защищать свои территории от российской агрессии, призвала помощница министра обороны США Лора Купер во время онлайн-мероприятия «Безопасность и оборона США в регионе Черного моря».

«Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть — это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений. Многие союзники до сих пор сохраняют ограничения — некоторые из них касаются программ оборонной помощи, однако есть и касающиеся продажи вооружения», — сказала Купер на организованном Центром стратегических и международных исследований мероприятии, цитирует ее «Укринформ».

Она отметила, что Украина должна иметь возможность покупать оружие для защиты собственной государственности и территорий и напомнила, что США передали Украине и Грузии противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые являются примером военной помощи и отказа от ограничений.

При этом Купер отметила, что Украина постоянно находится в фокусе внимания США, готовых обеспечивать помощь государству для его защиты.

Соединенные Штаты Америки неоднократно заявляли о готовности в будущем передавать Украине вооружение.

Так, 60 млн долларов военной помощи президент США Джо Байден поручил выделить Украине в августе, аргументировав это значительным ростом военной активности России вдоль границ Украины и нарушениями режима тишины в Донбассе. В новом пакете военной помощи США будут противотанковые комплексы Javelin и другое оборонительное оружие.