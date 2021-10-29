Билл Гейтс вступился за атомную энергетику

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что отказ от атомной энергетики может привести к серьезным проблемам с электроснабжением, таким как рост цен на электроэнергию и трудности с ее поставками.

«Их (атомных реакторов) отключение затруднит обеспечение надежных поставок (электроэнергии) и выгодных цен», — заявил Гейтс в интервью изданию Handelsblatt.

«Мы не должны исключать ни одно решение, пока не проверим затраты и надежность», — отметил Гейтс, говоря о переходе на возобновляемые источники энергии.

Предпринимателя интересует вопрос о том, появится ли новое поколение атомных электростанций, которые будут лучше с точки зрения затрат, безопасности и утилизации и станут «частью решения по производству надежной и дешевой электроэнергии». По словам Гейтса, он сейчас финансирует предприятие, которое строит атомный реактор нового, четвертого, поколения.

При этом Гейтс критически высказался по поводу строительства газовых электростанций в Европе. По его мнению, «природный газ не является настоящей переходной технологией». В этой связи он отметил, что кредиты на новые электростанции выдаются на 30 или 40 лет, «в то время как Германия взяла на себя обязательство стать климатически нейтральной к 2045 году». Вместе с тем Гейтс подчеркнул, что «мир по-прежнему будет потреблять много природного газа», пока выбросы вредных веществ не упадут до нуля.