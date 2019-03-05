HBO показал документальный фильм, в котором обвинил Майкла Джексона в педофилии

Премьера второй — заключительной части документального фильма Leaving Neverland («Покидая Неверленд»), рассказывающего о новых обвинениях в педофилии в отношении Майкла Джексона, состоялась в понедельник вечером на телеканале HBO. Первая часть картины была показана широкому зрителю вечером в воскресенье.

Документальный фильм рассказывает истории двух молодых людей — Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые, по их словам, неоднократно подвергались в возрасте 7 и 11 лет соответственно сексуальным домогательствам со стороны музыканта на его ранчо Neverland. В картине отмечается, что Джексон якобы запугивал мальчиков тем, что и они, и сам певец «попадут в тюрьму на всю оставшуюся жизнь», если расскажут кому-нибудь о происходящем на ранчо. Как утверждается в фильме, это стало одной из причин того, что в 1993 году, когда Джексон был обвинен в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, оба участника документальной ленты выступили на стороне артиста.

Джексон тогда отверг обвинения в свой адрес, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн. В 2004 году против него было выдвинуто аналогичное обвинение по отношению к другому ребенку. Состоявшийся в 2005 году суд, на котором Робсон и Сейфчак также высказались в защиту певца, снял с исполнителя обвинения по обоим эпизодам.

Семья певца уже назвала обвинения, прозвучавшие в «Покидая Неверленд», который впервые был показан в январе на кинофестивале Sundance, «публичным линчеванием». «Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у кого, кто знал Майкла, кроме этих двух лжесвидетелей и членов их семей. Это не журналистика, это несправедливо», — говорится в распространенном в январе заявлении Джексонов, которые позднее подали против HBO иск на $100 млн.

Всемирно известный американский певец, автор песен, продюсер и танцор Майкл Джексон является лауреатом 13 премий Grammy, а также обладателем почетных премий Grammy музыканту-легенде (1993) и за жизненные достижения (2010, посмертно). В мире продано более 1 млрд копий его записей. По данным журнала Forbes, Джексон возглавляет рейтинг известных людей, культурное наследие которых даже после смерти продолжает приносить доходы.