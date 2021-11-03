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Байден на климатическом саммите вспомнил Путину горящую тундру

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Байден на климатическом саммите вспомнил Путину горящую тундру

Президент США Джо Байден на климатическом саммите в Глазго раскритиковал Китай и Россию. Основные тезисы его выступления опубликовала газета The New York Times. По его словам, Китай, как и Россия, не явился на саммит, хотя претендует на мировое лидерство. У Владимира Путина, по словам президента США, «горит тундра».

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-либо делать», — заявил Байден.

Пекин, по мнению президента США, совершил большую ошибку, не явившись на саммит. «Он потерял свою возможность оказать влияние на людей по всему миру, и на людей здесь, на COP (сокращенное название Рамочной конвенции ООН об изменении климата. — Ред.)», — подчеркнул Байден.

Мировая конференция по климату проходит в Шотландии под эгидой ООН с 31 октября по 12 ноября. Саммит мировых лидеров состоялся 1 и 2 ноября. Участники конференции работают над тем, чтобы удержать прирост глобальной средней температуры ниже 2 градусов свыше доиндустриальных уровней и ограничить роста температуры до 1,5 градуса. Для этого нужно сократить объем вредных выбросов, в первую очередь углекислого газа.

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Путин не поехал в Глазго, а также не выступил на саммите дистанционно. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что в Глазго не предусмотрена такая возможность. При этом он подчеркнул, что российский президент записал видеообращение для конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию.

В середине августа после летних пожаров и засухи в одних регионах, и паводков в других Путин заявил о беспрецедентных природных бедствиях в России.

Владимир Путин, климат, Джо Байден
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