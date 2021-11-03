Почти 40 депутатов пропустили 90% голосований Рады в октябре

Комитет избирателей Украины проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в октябре.

Согласно данным КИУ, 38 народных депутатов пропустили более 90% голосований парламента (не нажимали «за», «против», «воздержался»). Из них 15 человек не проголосовали ни разу за месяц. Большинство не голосовавших депутатов представляют фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь». В частности, ни разу в октябре не голосовали Игорь Абрамович, Сергей Левочкин, Федор Христенко, Сергей Ларин, Владимир Кальцев, Юрий Солод, Тарас Козак, Юлия Левочкина, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Вадим Столар, Григорий Суркис.

Также среди депутатов, пропустивших более 90% голосований Рады: А. Дубинский (принял участие в 0,3% голосований), Р. Умеров (0,7%), А. Пузанов (1%), И. Кисилев, А. Лабунская, Е. Ясько, С. Ивахов, Л. Скворец, А. Фельдман, Ю. Бойко, М. Ефимов, С. Мамоян, Л. Буймистер, Д. Шенцев, А. Скороход, А. Деркач, Д. Исаенко, И. Кива, А. Герега, И. Палица, Д. Шпенов, С. Тарута, А. Яценко.

Только два народных депутата приняли участие во всех голосованиях Рады — Николай Заремский и Игорь Копытин.

Среди фракций и групп ВР самые высокие показатели голосований продемонстрировать депутаты Европейской солидарности и Слуги Народа. В среднем депутаты ЕС приняли участие в 84% голосований, депутаты «Слуги Народа» — в 80%. Депутаты группы «Доверие» присоединились к 70% голосований, «Голоса» — 69%, «Батькивщины» — 58% голосований. Самые низкие результаты у депутатов группы «За будущее» — 47% и ОПЗЖ — 38%.