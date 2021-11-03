Почти 40 депутатов пропустили 90% голосований Рады в октябре

Комитет избирателей Украины проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в октябре.
Согласно данным КИУ, 38 народных депутатов пропустили более 90% голосований парламента (не нажимали «за», «против», «воздержался»). Из них 15 человек не проголосовали ни разу за месяц. Большинство не голосовавших депутатов представляют фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь». В частности, ни разу в октябре не голосовали Игорь Абрамович, Сергей Левочкин, Федор Христенко, Сергей Ларин, Владимир Кальцев, Юрий Солод, Тарас Козак, Юлия Левочкина, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Вадим Столар, Григорий Суркис.
Также среди депутатов, пропустивших более 90% голосований Рады: А. Дубинский (принял участие в 0,3% голосований), Р. Умеров (0,7%), А. Пузанов (1%), И. Кисилев, А. Лабунская, Е. Ясько, С. Ивахов, Л. Скворец, А. Фельдман, Ю. Бойко, М. Ефимов, С. Мамоян, Л. Буймистер, Д. Шенцев, А. Скороход, А. Деркач, Д. Исаенко, И. Кива, А. Герега, И. Палица, Д. Шпенов, С. Тарута, А. Яценко.
Только два народных депутата приняли участие во всех голосованиях Рады — Николай Заремский и Игорь Копытин.
Среди фракций и групп ВР самые высокие показатели голосований продемонстрировать депутаты Европейской солидарности и Слуги Народа. В среднем депутаты ЕС приняли участие в 84% голосований, депутаты «Слуги Народа» — в 80%. Депутаты группы «Доверие» присоединились к 70% голосований, «Голоса» — 69%, «Батькивщины» — 58% голосований. Самые низкие результаты у депутатов группы «За будущее» — 47% и ОПЗЖ — 38%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016