В Украине за сутки 27 377 новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 12 464 человека, 699 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 3 ноября в Украине: зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 787, медработников — 426); 299 272 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы — 86 304 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 5 472 человека; летальных исходов — 699; поправилось — 12 464 человека», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.
Днем ранее, 3 ноября сообщалось о 23 393 новых инфицированных коронавирусной болезнью, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 006 463 человек; выздоровело — 2 479 138 человека; летальных случаев — 70 146.
С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу — 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 578 609 прививок.
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