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СБУ установила хакеров российской группировки Armagedon

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины установили хакеров всемирно известной группировки «Armagedon», осуществившей более 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.

«Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и „прикрытия“ в сети Интернет», — сообщает пресс-центр СБУ.

Сейчас пяти участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что среди участников офицеры «Крымского» ФСБ, а также «предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году».

«По имеющейся информации, хакерская группировка „Armagedon“ — это специальный проект ФСБ РФ, который прицельно „работал“ по Украине. Это направление работы координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве», — говорится в сообщении.

С 2014 года указанное подразделение ФСБ осуществило более 5 тыс. кибератак и пыталось «заразить» более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Основными целями злоумышленников был контроль над объектами критической инфраструктуры; похищение и сбор разведывательных данных; проведение акций информационно-психологического воздействия; блокировка информационных систем.

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Проводятся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст.114 (шпионаж); ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин); ст.361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

СБУ, хакеры, ФСБ, Armagedon
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