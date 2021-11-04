Резников рассказал, чего от него ждет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил новому министру обороны Алексею Резникову ожидания и приоритеты, связанные с его прошлым юридическим опытом, рассказал Резников журналистам в кулуарах парламента в четверг, передает Интерфакс-Украина.

«Снимаю шляпу и отдаю должное президенту Украины Владимиру Зеленскому: он нашел очень классный аргументированный подход, когда у нас был последняя встреча на эту тему (касательно назначения Резникова министром обороны — Ред.): он выстроил передо мной перечень ожиданий и приоритетов, которые он видит... Когда я его услышал, понял, что этот разговор прошёл настолько профессионально, и уже не нашел ни единого аргумента, чтобы отказаться», — сказал Резников отвечая на вопрос о том, каким образом Зеленскому удалось убедить его согласиться возглавить Министерство обороны.

По словам Резникова, все эти «ожидания и приоритеты» касались, по сути, его юридических навыков и опыта.

«По большому счету — необходимо навести порядок в закупках. Юрист с этим может справиться. Навести порядок со справедливостью денежного обеспечения — с этим может справиться юрист. Навести порядок с коррупционной составляющей — с этим может справиться юрист. Завершить подписание и наполнение контракта с Великобританией на огромные суммы денег, наполнить рамочное соглашение о сотрудничестве с Соединёнными Штатами, подписанное во время визита президента Зеленского в США», — пояснил он.

Как сообщалось, за предложенную президентом на должность министра обороны кандидатуру Резникова на заседании в четверг проголосовали 273 народных депутата. До этого Резников занимал пост вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.