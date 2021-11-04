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Лукашенко хочет посетить аннексированный Крым

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Лукашенко хочет посетить аннексированный Крым

Президент Беларуси Александр Лукашенко «пожаловался» президенту России Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю российского праздника Дня народного единства.

«Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано не мало, по дороге провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил», — сказал Лукашенко в четверг на заседании Высшего госсовета Союзного государства РФ и Беларуси.

«Если не в Крым, то хотя бы в Питер съездим, на родину, посмотрим, что там делается», — продолжил белорусский лидер.

Лукашенко пригласил Путина на свою родину, в 20 минутах от Москвы. «Вы знаете это место, и в Минск при любом удобном случае», — отметил он.

Путин откликнулся на просьбу Лукашенко, заверив, что всегда будет рад визиту своего коллеги в Крым.

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Напомним, что Крым был аннексирован РФ в 2014 году. Беларусь до сих пор не признавала аннексии полуострова. В августе Александр Лукашенко в ходе «большого разговора» с прессой заявил, что признает Крым, когда «последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию».

Крым, Александр Лукашенко
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