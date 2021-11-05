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Международные резервы Украины приближаются к $30 миллиардам

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Международные резервы Украины приближаются к $30 миллиардам

Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября составили 29,65 млрд грн, на 3,3% больше, чем на 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«По состоянию на 1 ноября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 29654,2 млн долл. В октябре они выросли на 3,3%, прежде всего из-за валютных поступлений в пользу правительства и покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке», — говорится в сообщении.

В целом, динамику резервов в течение октября определяли следующие факторы: во-первых, операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составили 1144,9 млн долл., в том числе 588,7 млн евро — транш от Европейской комиссии, а 431,9 млн долл. — от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 911,7 млн долл., из которых 685,0 млн долл. — на обслуживание и погашение ОВГЗ. Кроме того, в октябре Национальный банк уплатил 86,5 млн долл. в пользу Международного валютного фонда.

Во-вторых, на динамику резервов повлияли операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Большую часть октября предложение на межбанковском валютном рынке превышало спрос, что позволило Национальному банку выкупить в резервы 752,2 млн долл. При этом для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний в течение прошлого месяца регулятор продал 49,6 млн долл. По итогам октября 2021 года объемы чистой покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке составили 702,6 млн долл.

В-третьих, на объемы международных резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость выросла на 98,8 млн долл.

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Напомним, что международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2021 года составили 28,705 млрд долл., сократившись за сентябрь на 9,2%.

НБУ, ЗВР
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