США открывают границы для полностью вакцинированных туристов

Власти США в понедельник после почти двух лет запрета вновь разрешат въезд в страну полностью вакцинированным иностранным туристам, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Она отмечает, что перед полетом иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней, и предоставить свою контактную информацию. По приезде в США туристам не нужно будет уходить на карантин.
Запрет на въезд ввел бывший президент США Дональд Трамп в связи с пандемией COVID-19, напоминает Би-би-си.
Данное ограничение отразилось на жителях из 30 стран, включая Великобританию и страны Евросоюза.
Границы США с соседними Мексикой и Канадой также будут открыты, однако туристам из этих стран не понадобится отрицательный ПЦР-тест.
За все время пандемии COVID-19 в США свыше 47 млн человек заболели коронавирусом. Около 775 тыс. инфицированных скончались.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016