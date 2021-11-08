Меркель рассказала, чем будет заниматься на пенсии

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель сообщила, что определенных планов на то, чем заняться после ухода с поста, у нее нет, однако политикой она больше заниматься не будет.

«Я не буду разрешать политические конфликты — я занималась этим много лет: 16 лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском союзе, на международном уровне, я всегда выступала за мультилатерализм. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь после отставки. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову», — пояснила она в интервью Deutsche Welle.

При этом и.о. канцлера подтвердила свои прежние слова о том, что собирается «читать и спать» после выхода на пенсию.

«Думаю, что потом в голову придут и другие планы. Просто в течение многих лет я полностью концентрировалась на той повестке дня, которая мне была дана, и мне всегда приходилось быть наготове. Одна из задач главы правительства состоит в том, что необходимо немедленно отреагировать, если что-то случается. А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать», — добавила Меркель. По ее словам, на это потребуется около двух месяцев.

Меркель была канцлером Германии с 2005 года (четыре срока), а также возглавляла Христианско-Демократический союз (ХДС). О своем уходе с поста по окончании очередного срока она сообщила еще в 2018 году. Канцлер подчеркивала, что в определенный момент «необходимо сказать, пусть уже другие возьмут на себя ответственность». По ее словам, она сделала заявление за три года до следующих выборов, чтобы молодые политики успели взять на себя ответственность и подготовить партию.

Уведомление об окончании полномочий на посту главы правительства Меркель вручили 26 октября. Она будет исполнять обязанности канцлера до формирования нового кабинета министров.