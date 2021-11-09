В Беларуси опровергли прекращение поставок электроэнергии в Украину

Беларусь продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта, заявило во вторник белорусское гособъединение «Белэнерго».

«Беларусь продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами», — говорится в сообщении предприятия в его Тelegram-канале. Там поясняется, что ранее попавшее в СМИ письмо «Белэнерго» об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы.

Напомним, что Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси 6 ноября, тогда он составлял 5 МВт.ч. За два дня Украина нарастила импорт электроэнергии до 400 МВт.ч. Вместе с тем СМИ в понедельник сообщили, что участники энергетического рынка получили 8 ноября письмо от «Белэнерго» об остановке поставок электроэнергии, в частности, его получила НАЭК «Энергоатом».