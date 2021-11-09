В декабре расширят перечень профессий с обязательной вакцинацией от ковид

Приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых обязательна вакцинация от ковид, зарегистрирован Минюстом, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Анонсированный приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна, зарегистрирован в Министерстве юстиции. Он вступает в силу с 9 декабря», — сказал он на брифинге во вторник.
По словам Ляшко, в перечень профессий с обязательной вакцинацией будут включены работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти, сотрудники учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства («Укрпошта», «Укрзализныця» и др.).
«Наша стратегия обоснована и логична. Постепенно вводятся требования вакцинации для всех профессий, связанных с большим количеством контактов между людьми или выполнением критически важных для страны функций», — подчеркнул Ляшко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016