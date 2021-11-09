В декабре расширят перечень профессий с обязательной вакцинацией от ковид

Приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых обязательна вакцинация от ковид, зарегистрирован Минюстом, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Анонсированный приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна, зарегистрирован в Министерстве юстиции. Он вступает в силу с 9 декабря», — сказал он на брифинге во вторник.

По словам Ляшко, в перечень профессий с обязательной вакцинацией будут включены работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти, сотрудники учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства («Укрпошта», «Укрзализныця» и др.).

«Наша стратегия обоснована и логична. Постепенно вводятся требования вакцинации для всех профессий, связанных с большим количеством контактов между людьми или выполнением критически важных для страны функций», — подчеркнул Ляшко.