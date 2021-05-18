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Министр энергетики просит НКРЭКУ запретить импорт э/э из РФ и Беларуси

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Министр энергетики просит НКРЭКУ запретить импорт э/э из РФ и Беларуси

Министр энергетики Герман Галущенко просит главу Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании закона о сертификации «Укрэнерго» № 1396-ІХ, предоставившего ему такое право.

«Минэнерго обращается к НКРЭКУ с просьбой воспользоваться предоставленным законом № 1396-ІХ правом и запретить импорт электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь), приняв соответствующее решение», — указано в письме Галущенко от 17 мая, имеющемся в распоряжении Энергореформы.

По мнению министра, изложенном в письме, ориентация на импорт э/э со стран-не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности.

Одной из таких стратегических целей министр назвал интеграцию энергосистемы Украины ENTSO-E, указав на подготовку к отделению ОЭС Украины от параллельной работы с энергосистемами РФ и Беларуси с дальнейшим присоединением к европейской сети.

При этом он отметил, что ключевым требованием во время присоединения ОЭС Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на э/э. Вместе с тем, по его словам, импорт ухудшает финансово-экономическое состояние производителей э/э, качество выполнения графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и ТЭЦ, а также негативно сказывается на угледобывающей отрасли.

Кроме того, это негативно влияет на способность производителей обеспечить закупку топлива в достаточных для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода объемах, отмечается в письме.

«Как следствие, возрастают риски нарушения безопасности поставок э/э и операционной безопасности ОЭС Украины, что угрожает будущей ее синхронизации с ENTSO-E», — резюмировал Галущенко.

Как сообщалось, в январе-апреле 2021 года импорт электроэнергии составил 946,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В т.ч. из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч, Словакии — 238,6 млн кВт-ч, России — 101 млн кВт-ч, Венгрии — 61,1 млн кВт-ч, Румынии — 34,5 млн кВт-ч.

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Согласно подписанному 13 мая президентом Украины Владимиром Зеленским закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи», регулятор получил право до конца 2021 года ограничивать пропускную способность, распределяющуюся на месячных и годовых аукционах относительно сечений со странами — не членами Европейского Энергосообщества.

Это право он потерял с 1 января 2021 года, когда истек срок действия соответствующей нормы переходных положений закона о рынке электроэнергии.

В апреле 2020 года НЭК «Укрэнерго» во исполнение постановления НКРЭКУ, выданного на основании закона о рынке э/э, отменила результаты всех годовых аукционов на 2020 год по распределению доступа к межгосударственным сечениям с Российской Федерацией и Беларусью для осуществления экспортно-импортных операций, период поставки по которым приходится на карантин и 30 дней после его завершения.

Россия, Беларусь, электроэнергия, импорт электроэнергии, Герман Галущенко
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