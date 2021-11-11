Маск продал часть акций Tesla

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал часть своих акций компании на сумму свыше $1,1 млрд. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на финансовые документы.
Число проданных акций составило 930 000. По данным газеты The Financial Times, это соответствует примерно 0,5% имеющихся у него акций Tesla. Сейчас у него остается около 170 млн акций.
Как передает телеканал, Маск продал часть акций, чтобы в том числе выполнить налоговые обязательства.
Ранее бизнесмен запустил опрос о том, стоит ли ему продать 10% акций Tesla. «В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla», — писал он.
Маск объяснил, что ему не поступает зарплата наличными или бонусы, а все его состояние существует в виде акций, поэтому единственным способом лично платить налоги — это продавать акции.
Он опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство опрошенных (57,9%) поддержали продажу предпринимателем 10% акций Tesla. После опроса в Twitter акции Tesla на бирже потеряли в цене более $200 за два дня, в связи с чем оценка стоимости активов Маска снизилась на $50 млрд.
Тогда агентство Reuters подсчитало, что 10% от пакета, принадлежащего Маску, составит почти $21 млрд.
В сентябре президент США Джо Байден заявил, что 1% богатейших американцев уклоняется от уплаты налогов на сумму $163 млрд. Он призвал их платить «свою справедливую долю как средний класс».
Сенатор от Орегона Рон Уайден в октябре предложил ввести «налог для миллиардеров», который обязал бы их ежегодно выплачивать 23,8% с прироста стоимости торгуемых акций и облигаций. Маск и экс-президент США Дональд Трамп выступили против инициативы сенатора. Трамп предупредил, что рост налоговых сборов заставит миллиардеров покинуть страну.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016