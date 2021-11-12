В Кабмине заявили о «состоянии энергетической войны» с Россией

Россия делает все для того, чтобы Украина еще больше ощутила на себе энергетический кризис, заявил замминистра энергетики Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».

«Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис», — сказал он.

В то же время Немчинов добавил, что в Минэнерго Украины принимают достаточно мер, чтобы «помешать России ввести Украину в еще большую энергетическую войну». «Мы их (попытки. — Ред.) нивелируем на сегодняшний день достаточно успешно», — заявил замминистра.

На прошлой неделе глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Россию в блокировке поставок энергетического угля в Украину из Казахстана на уровне РЖД. В Казахстане факт блокировки не подтвердили, но отметили, что «есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».