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Чаплыга: К защите Медведчука подключился адвокат, тесно связанный с крупным бизнесом и политической элитой ЕС

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Чаплыга: К защите Медведчука подключился адвокат, тесно связанный с крупным бизнесом и политической элитой ЕС

Если Зеленский & Co собираются закупать уголь в ОРДЛО, тогда непонятно, в чем власть обвиняет главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Так политический активист и правозащитник Михаил Чаплыга прокомментировал новость о том, что Киев готовится покупать уголь на неподконтрольной территории ОРДЛО.

«Украина станет Европой только тогда, когда будет действовать так же, как Европа — цинично, рационально и прагматично, исходя исключительно из собственных экономических интересов. Это значит, что ОРДЛО — это Украина, и не нужно выдумывать „Роттердамы с плюсом“ или выискивать схемы поставок через посредников нашего же угля с неподконтрольных территорий — через РФ или под видом угля из ЮАР или США. Нужно напрямую покупать наш же уголь и решать наши энергетические проблемы», — отметил активист и правозащитник.

Как аргументировал Чаплыга, если Киев готовится покупать уголь в ОРДЛО, тогда украинская власть должна не обвинять Виктора Медведчука, а дать ему медаль.

«Не прошло и суток, как в СМИ появилась информация, что представители Киева обратились или как минимум обсуждали с представителями ОРДЛО на ТКГ вопрос прямых поставок и угля, и электрики. При этом релиз ТКГ не опроверг, а, по сути, подтвердил эту информацию», — подчеркнул он.

«Ну... Логично. Хотя возникает вопрос. А в чем тогда обвиняют Медведчука? Выходит, ему теперь медаль нужно дать. Ну или как минимум извиниться перед ним...» — предложил активист и правозащитник.

Также Чаплыга обратил внимание на то, что к защите Медведчука присоединился успешный европейский адвокат Бертран Мельменьдье, уточнив, что он тесно связан к крупным бизнесом и политической элитой ЕС.

«А извиняться, видимо, таки придется. К защите Медведчука присоединился очень знаковый адвокат— Бертран Мельменьдье. Ничего хорошего стороне обвинения и Зеленскому это не сулит, поскольку господин Мельменьдье не просто доктор юридических наук и очень успешный европейский адвокат», — подчеркнул он.

«Посмотрите послужной список господина Мельменьдье — и вы увидите, что он находится в руководстве почти 30 мощных коммерческих концернов и международных организаций. То есть это человек, который тесно связан с крупным бизнесом и политической элитой ЕС. И вот теперь этот адвокат включился в самый громкий политический процесс Украины», — уточнил активист и правозащитник.

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«Думаю, что уже в самое ближайшее время нам стоит ждать самых фантастических политических метаморфоз Зеленского — под давлением и Запада, и России и в условиях жесточайшего экономического и энергетического кризиса», — спрогнозировал политический активист и правозащитник Михаил Чаплыга.

Виктор Медведчук, уголь
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