Илон Маск за неделю продал акций Tesla почти на $7 миллиардов

Гендиректор Tesla Илон Маск продал за эту неделю акций компании на сумму 6,9 миллиарда долларов США.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно представленным в Комиссию США по ценным бумагам и биржам документам, только в пятницу Маск продал 1,2 млн акций на сумму более 1,2 млрд долларов США.
В общей сложности он продал уже 6,36 млн акций на этой неделе.
Сейчас Маску необходимо продать еще 10 млн акций Tesla, чтобы полностью выполнить обещание о продаже 10% компании-автопроизводителя.
Отметим, что стоимость акций Tesla в пятницу закрыла недельные торги с падением на 2,8% до 1 033,42 долларов США после 11-недельного роста.
Напомним, Илон Маск предложил пользователям Twitter решить, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla, заявив, что будет соблюдать результаты опроса.
В голосовании приняли участие более 3,5 млн пользователей, почти 58% высказались за продажу. Рынок отреагировал понижением цены акций Tesla. По подсчетам Bloomberg, из-за этого Маск потерял большую часть состояния, чем основатель Amazon Джеф Безос — на разводе с женой.
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