Польша может закрыть на границе с Беларусью железнодорожное движение

Власти Польши рассматривают возможность закрытия на польско-белорусской границе других пограничных переходов и железнодорожного движения. Об этом заявил в субботу в утренней программе радиостанции RMF глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, у Польши есть еще много вариантов воздействия на белорусскую сторону, которую Варшава считает организатором миграционного кризиса на границе. «Они прекрасно знают, что мы можем вот-вот закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение», — сказал министр. «Беларусь — важное транзитное государство», — напомнил он, подчеркнув, что Польша знает, насколько этот маршрут важен, в частности, для транспортировки товаров из Китая.

«Закрытие перехода в Кузнице последовало после того, как непосредственно у этого КПП белорусы спровоцировали миграционную ситуацию, нелегальное пересечение границы. Это был первый предупредительный сигнал», — указал Каминьский. «Мы посылаем соответствующие сигналы, — добавил он. «Они будут в полной изоляции — не только политической, но и экономической», — предупредил глава МВД Польши.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. В понедельник ситуация обострилась — к границе подошли несколько тысяч мигрантов и периодически большими группами пытаются прорвать заграждения и пройти в Польшу.

Утром 9 октября польские власти закрыли для всех типов движения пограничный переход в Кузнице, вблизи которого несколько сотен нелегальных мигрантов разбили лагерь. Это решение повлекло за собой увеличение нагрузки на другие пограничные переходы.