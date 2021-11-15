В Украине за сутки зафиксировано 10 802 новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 10 802 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 11 219 человек, 442 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 14 ноября в Украине: зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 764, медработников — 132); 97 373 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы — 56 290 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 798 человек; летальных исходов — 442; выздоровело — 11 219 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 14 ноября сообщалось о 14 490 новых случаев заболевания СOVID-19, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 228 441 человек; выздоровело — 2 642 459 человек; летальных исходов — 77 147.

С начала вакцинальной кампании привито 12 228 644 человека, из них получили одну дозу — 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 722 235 человек. В общей сложности проведено 20 950 877 прививок.