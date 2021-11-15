ЕСПЧ объединил два обращения защиты Медведчука

Европейский суд по правам человека объединил материалы двух обращений защиты главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом на пресс-конференции сообщила адвокат политика Лариса Чередниченко, передает «ТАСС».

«Мы оформили и подали в ЕСПЧ два дела. И у нас есть ответ по одному из обращений — открыто производство. Дело называется „Медведчук против Украины“. Материалы второго нашего обращения послужили усилением доводов для первого. Они объединены с первым и будут рассматриваться одновременно», — проинформировала она.

Чередниченко пояснила, что дела объединены, поскольку в обоих случаях идет речь о нарушении права на свободу, на доступ к правосудию и о преследовании по политическим мотивам.

Медведчук в середине июня обжаловал в ЕСПЧ незаконные действия украинской власти. Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность. В начале августа депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что ЕСПЧ открыл производство по иску Медведчука о признании незаконными действий украинской власти. 26 августа Кузьмин проинформировал, что Медведчук подал второй иск в ЕСПЧ против Украины, в котором речь идет о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу. Тогда же депутат утверждал, что первый иск принят судом к производству и может быть рассмотрен в приоритетном порядке в ближайшее время.

Напомним, против Медведчука открыты два уголовных дела — так называемое газовое о событиях 2014-2020 годов и угольное о событиях 2014-2015 годов. Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».

По второму делу следствие рассматривает якобы причастность политика к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен. По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Сейчас политик находится под круглосуточным домашним арестом.