ЕС намерен ввести санкции против российской ЧВК «Вагнер»

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласился на начало подготовки юридических параметров для санкций против российской частной военной компании «Вагнер», заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Есть общее желание подготовить юридические рамки для санкций, которые будут приняты против „Вагнера“», — заявил он журналистам в Брюсселе.
Ле Дриан пояснил, что меры коснутся, как ожидается, самой компании и тех, кто с ней сотрудничает.
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в конце сентября предупредила власти Мали, что страна рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК.
Правительство Мали ранее обратилось к частной военной компании якобы за помощью в борьбе с терроризмом. Тогда глава российского МИД Сергей Лавров объяснял это тем, что Франция сократила военный контингент в этой стране.
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