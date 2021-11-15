ЕС намерен ввести санкции против российской ЧВК «Вагнер»

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласился на начало подготовки юридических параметров для санкций против российской частной военной компании «Вагнер», заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Есть общее желание подготовить юридические рамки для санкций, которые будут приняты против „Вагнера“», — заявил он журналистам в Брюсселе.

Ле Дриан пояснил, что меры коснутся, как ожидается, самой компании и тех, кто с ней сотрудничает.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в конце сентября предупредила власти Мали, что страна рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК.

Правительство Мали ранее обратилось к частной военной компании якобы за помощью в борьбе с терроризмом. Тогда глава российского МИД Сергей Лавров объяснял это тем, что Франция сократила военный контингент в этой стране.