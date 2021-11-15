У Зеленского отметили стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19

В Украине в течение последних двух недель снижаются основные негативные показатели распространения коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.
«Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее — 152 тыс. Сейчас занято 50 тыс. 962 койко-места, тогда как на прошлой неделе этот показатель составил 51 тыс. 700 .За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. на позапрошлой неделе. По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации», — сообщает пресс-служба главы государства.
В то же время в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации — только за минувшую неделю сделано более 1,6 млн прививок. Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к главам областных государственных администраций с просьбой способствовать организации второго этапа вакцинации для людей, получивших первую прививку.
Также участники заседания обсудили структуру программы поддержки малого и среднего бизнеса в условиях усиления карантинных мер.
Кроме того, Зеленский обратился к Национальной полиции Украины и Министерству инфраструктуры в связи с подделками ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации туристическими операторами.
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