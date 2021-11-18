В метро Харькова произошел конфликт со стрельбой из-за ношения масок

Правоохранители устанавливают обстоятельства ночной стрельбы в метро Харькова.

Об этом сообщила прокуратура Харьковской области

Отмечается, что 17 ноября около 23 часов в вагоне поезда метро между бывшим сотрудником налоговой полиции и группой студентов произошел словесный конфликт по поводу ношения масок.

Мужчина начал делать указанным лицам замечания по поводу неправильного ношения ими масок. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины.

После выхода из вагона на платформе станции метро «Госпром» конфликт обострился и студенты начали толкать мужчину.

Бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Бывший сотрудник налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области объяснил свои действия необходимой самообороной.

Досудебное расследование осуществляет полиция.