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Ученые оценили эффективность ношения масок

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Ученые оценили эффективность ношения масок

Ношение масок способствует значительному снижению заболеваемости коронавирусом COVID-19, пишет в четверг газета The Guardian со ссылкой на международное исследование.

Ученые из ряда стран, в том числе Великобритании, пришли к выводу, что ношение масок является самой эффективной мерой в борьбе с распространением COVID-19. Они также отметили в исследовании, что эффективно соблюдение дистанции и мытье рук.

Согласно результатам, полученным по итогам более чем 30 отдельных исследований, ношение масок снижает заболеваемость на 53%, соблюдение дистанции — на 25%.

Исследователи отмечают, что мытье рук также считается эффективной мерой и уменьшает заболеваемость более чем на 50%, однако в ходе изучения эффективности этой меры проводилось относительно небольшое количество исследований, отмечает издание.

«Несколько защитных и социальных мер, в том числе мытье рук, ношение масок и соблюдение дистанции, связаны со снижением заболеваемости коронавирусом», — указали исследователи.

По их словам, по этой причине важно сохранять данные меры наряду с вакцинацией населения.

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При этом ученые из Университета Монаша в австралийском штате Виктория и Эдинбургского университета подчеркнули, что такие меры, как локдаун и закрытие границ, школ и офисов, нужно исследовать отдельно, чтобы оценить потенциальное негативное воздействие таких ограничений на население.

Во многих странах мира в настоящее время действуют правила обязательного ношения масок, главным образом, в общественных местах (в помещениях).

коронавирус, маски
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