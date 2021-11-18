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Саакашвили перевели в реанимацию

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Саакашвили перевели в реанимацию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в реанимационном отделении тюремной больницы, рассказала реаниматолог, которую пригласили для его осмотра, Гулико Килифтари, передает Rustavi2.

По словам врача, когда Саакашвили упал в обморок, ему потребовалась реанимация. Сейчас он находится в стабильном состоянии под наблюдением дежурного реаниматолога.

О том, что бывший президент Грузии упал и потерял сознание на встрече с адвокатами в тюремной больнице, рассказывал СМИ его защитник Бека Басилия. По его словам, Саакашвили неожиданно упал, когда выходил из комнаты для свидания с адвокатами. Через несколько минут его унесли на носилках.

«Миша и слова не сказал после того, как упал. Мы с сотрудниками тюрьмы открывали ему глаза», — сказал адвокат. Пенитенциарная служба позже заявляла, что политик находится в стабильном состоянии.

Ранее группа из девяти врачей под руководством омбудсмена по правам человека Нино Ломджарии представила отчет о критическом состоянии бывшего президента из-за голодовки. Они заключили, что его нужно перевести в многопрофильную гражданскую больницу, так как Саакашвили нуждается в интенсивном лечении, но не собирается прекращать голодовку, которую начал сразу после задержания 1 октября.

Консилиум поставил Саакашвили такие диагнозы как энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения. Отсутствие лечения этих заболеваний может привести к коме, летальной аритмии, почечной или сердечной недостаточности, смерти.

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Бывший президент Грузии вернулся в страну перед муниципальными выборами и призвал грузин выходить на протесты. В Грузии на него возбуждено несколько уголовных дел. Последнее обвинение власти предъявили ему из-за незаконного пересечения границы.

Грузия, Михаил Саакашвили
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Четверг, 18 ноября 2021
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