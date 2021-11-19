Послы G7 призывают нардепов побыстрее принять законопроект о реформировании СБУ

Послы стран «Большой семерки» в Украине призывают народных депутатов как можно скорее принять законопроект о реформировании Службы безопасности Украины.

«Послы G7 поддерживают заявление Международной совещательной группы и призывают всех украинских депутатов поддержать этот законопроект и принять его как можно скорее, а также необходимые сопутствующие законы», — говорится на официальной странице послов G7 в твиттере.

Ранее Международная совещательная группа, в состав которой входят представители НАТО, ЕС и США, также призвала нардепов принять закон о реформировании СБУ «без всяких промедлений».

Как сообщалось, законопроект № 3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.

22 сентября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект № 3196-д о внесении изменений в закон «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ.