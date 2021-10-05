Послы G7 высказались за скорейшее принятие Радой закона о СБУ

Послы стран «Большой семерки» (G7) подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о Службе безопасности Украины без внесения дальнейших поправок.
«Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок. Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализовано, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, способствует укреплению безопасности и процветанию», — говорится в сообщении послов в Twitter.
Как сообщалось, законопроект № 3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.
22 сентября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект № 3196-д о внесении изменений в закон «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ.
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