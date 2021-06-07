Послы стран G7 призвали депутатов принять законопроект о СБУ

Послы стран «Большой семерки» (G7) призывают народных депутатов Украины поддержать законопроект «О Службе безопасности Украины».
«Послы призывают народных депутатов... принять этот закон... Его введение станет большим шагом вперед в преобразовании СБУ в современное контрразведывательное агентство, которое работает в соответствии с самыми лучшими международными практиками», — говорится на странице G7AmbReformUA (Послы G7 за реформу в Украине) в понедельник в Твиттере.
Законопроект, который был представлен 3 июня, поддержала и Международная совещательная группа (МСГ), в которую входят представители ЕС, НАТО и США. «Принятие и тщательное внедрение этого законопроекта станет важным шагом на пути приближения Украины к принципам НАТО и ЕС», — написало посольство США в Украине на своей странице в Твиттере.
«Важно отметить, что законопроект предусматривает поэтапное полное лишение СБУ полномочий досудебного расследования, существенное сокращение штата и демилитаризацию службы, отстранение ее от расследований экономических преступлений, а также усиление механизмов надзора», — отмечается в заявлении Международной совещательной группы.
Как сообщалось, в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведке идет подготовка ко второму чтению законопроекта изменениях в закон «О Службе безопасности Украины» об усовершенствовании организационно-правовых основ ее деятельности.
Законопроект № 3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016