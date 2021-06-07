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Послы стран G7 призвали депутатов принять законопроект о СБУ

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Послы стран G7 призвали депутатов принять законопроект о СБУ

Послы стран «Большой семерки» (G7) призывают народных депутатов Украины поддержать законопроект «О Службе безопасности Украины».

«Послы призывают народных депутатов... принять этот закон... Его введение станет большим шагом вперед в преобразовании СБУ в современное контрразведывательное агентство, которое работает в соответствии с самыми лучшими международными практиками», — говорится на странице G7AmbReformUA (Послы G7 за реформу в Украине) в понедельник в Твиттере.

Законопроект, который был представлен 3 июня, поддержала и Международная совещательная группа (МСГ), в которую входят представители ЕС, НАТО и США. «Принятие и тщательное внедрение этого законопроекта станет важным шагом на пути приближения Украины к принципам НАТО и ЕС», — написало посольство США в Украине на своей странице в Твиттере.

«Важно отметить, что законопроект предусматривает поэтапное полное лишение СБУ полномочий досудебного расследования, существенное сокращение штата и демилитаризацию службы, отстранение ее от расследований экономических преступлений, а также усиление механизмов надзора», — отмечается в заявлении Международной совещательной группы.

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Как сообщалось, в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведке идет подготовка ко второму чтению законопроекта изменениях в закон «О Службе безопасности Украины» об усовершенствовании организационно-правовых основ ее деятельности.

Законопроект № 3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.

СБУ, G7
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