Редкая копия конституции США продана с аукциона за $43,2 млн

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке была продана редкая копия конституции США. Этот шестистраничный документ — одна из 13 оставшихся копий первого издания конституции США конца XVIII века (всего было отпечатано 500 экземпляров) и один из двух экземпляров, находящихся в частных руках. За этот документ покупатель, имя которого не называется, заплатил $43,2 млн. Как сообщает AP, такая цена является рекордной для когда-либо продававшихся с аукциона книг или документов.
Исторический документ принадлежал американскому коллекционеру и застройщику С. Говарду Голдмену. Он приобрел его с аукциона в 1988 году за $165 тыс. После смерти С. Говарда Голдмена его коллекция перешла к его супруге Дороти Таппер Голдмен.
Вырученные от продажи исторического документа средства пойдут на нужды благотворительного фонда, ставящего перед собой цель развития понимания конституционных принципов.
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