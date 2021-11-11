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На Sotheby's продали тайно вывезенные из России драгоценности Романовых

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На Sotheby's продали тайно вывезенные из России драгоценности Романовых

Две серьги и брошь с сапфирами и бриллиантами, принадлежавшие великой княгине Марии Павловне Романовой, были проданы на аукционе в Женеве за 806,5 тыс. швейцарских франков (около $877 тыс.). Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Лот состоит из броши, украшенной сапфиром массой 26,8 карата и бордюром из бриллиантов, и пары серег, украшенных сапфирами массой 9,36 карата и 6,69 карата и бриллиантами.

По данным Sotheby’s, до аукциона весь лот оценивался в 280–480 тыс. швейцарских франков (около $304–522 тыс.).

Драгоценности, о которых идет речь, ранее принадлежали великой княгине Марии Павловне Романовой, тете российского императора Николая II. Серьги и брошь были тайно вывезены из России другом княгини Альбертом Генри Стопфордом в конце сентября 1917 года. Княгиня умерла в 1920 году в эмиграции, а драгоценности перешли ее дочери, великой княжне Елене Владимировне. Потомки продали украшения на аукционе в 2009 году.

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В 2009 году на аукционе Christie’s были также проданы четыре альбома с фотографиями членов российской императорской семьи Романовых, сделанными матерью принцессы Марины, внучкой императора Александра II, великой княжной Еленой Владимировной. В альбомах были фото Николая II, его жены Александры Федоровны, великого князя Владимира Александровича, его жены Марии Павловны, великих князей Андрея, Бориса и Кирилла, а также друзей семьи. Суммарная стоимость альбомов составила $46 216.

Sotheby’s
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